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Deutsche Anleihen bleiben unter Druck - Trump-Drohungen belasten

29.04.26 18:03 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,35 Prozent auf 124,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 3,11 Prozent.

Händler verwiesen auf neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran. In der Folge erhielt der Ölpreis einen Schub nach oben, was wiederum die jüngsten Inflationssorgen verstärkte und so die Renditen stützte.

Der Preisschock infolge des Iran-Kriegs hat die Inflationsrate in Deutschland im April weiter nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,7 Prozent im März. Der Anstieg entspracht allerdings den Erwartungen von Volkswirten. Die Daten für die gesamte Eurozone werden am Donnerstag veröffentlicht.

"Solange die Lieferkette aus dem Persischen Golf unterbrochen ist, steigt der Inflationsdruck langsam, aber stetig", kommentierte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "Ob die Preissteigerungen in der zweiten Jahreshälfte anhalten oder sich wieder umkehren, hängt einzig und allein von der Öffnung der Straße von Hormus ab."

An diesem Donnerstag wird die EZB über ihre Leitzinsen entscheiden. "Im Hinblick auf die morgen anstehende Zinsentscheidung der EZB werden die Zahlen unseres Erachtens nichts ändern, denn die meisten Notenbanker haben sich zunächst für eine abwartende Haltung ausgesprochen", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen. "Mit einer Zinserhöhung ist daher morgen nicht zu rechnen. Die US-Notenbank wird bereits an diesem Abend ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Es wird auch hier keine Änderung erwartet./jsl/he