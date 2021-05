Deutsche Anleihen: Bund-Future leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im frühen Handel etwas von ihren deutlichen Verlusten der vergangenen Tage erholt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte zuletzt um 0,04 Prozent auf 168,94 Punkte zu. Damit reduzierte der Terminkontrakt die Wochenverluste etwas. Wegen der zuletzt anziehenden Inflation und der deswegen einsetzenden Spekulation auf höhere Leitzinsen steht der Bund-Future seit einiger Zeit unter Druck.

So sank der Kurs im bisherigen Wochenverlauf trotz der leichten Erholung am Donnerstag um knapp ein Prozent. Im Gegenzug zog die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen zuletzt deutlich an und erreichte am Donnerstag im frühen Handel mit minus 0,12 Prozent den höchsten Stand seit Mai 2019.

Am Mittwoch hatte die im April deutlich gestiegene Inflationsrate in den USA die Erwartungen etwas verstärkt, dass die US-Notenbank Fed früher als erwartet von ihrer sehr lockeren Geldpolitik abrücken könnte. Die Daten hatten den Druck auf die Kurse des Bund-Future erhöht und diesen auf den tiefsten Stand seit März 2020 gebracht, als der Corona-Crash die Finanzmärkte erfasst hatte.

Wegen des Feiertags in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern stehen am Donnerstagvormittag keine wichtigen Daten an. In den Vereinigten Staaten werden am Nachmittag April-Daten zur Entwicklung der Erzeugerpreise sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erwartet./zb/jsl/jha/