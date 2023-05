Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne bis zum Mittag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag merklich gestiegen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,94 Prozent auf 134,57 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,39 Prozent.

Der Preisauftrieb in Spanien hat sich im Mai spürbar abgeschwächt. Die nach europäischer Methode gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Jahresvergleich um 2,9 Prozent. Der Rückgang der Rate war stärker als erwartet. Im April hatte sich die Teuerung in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone noch verstärkt und die Jahresrate war auf 3,8 Prozent gestiegen. Ein nachlassender Preisdruck könnte den Druck auf die EZB verringern, die Zinsen weiter anzuheben. Die Inflationszahlen für den gesamten Währungsraum werden am Donnerstag veröffentlicht.

Zudem hat sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Mai deutlich eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel auf den niedrigsten Stand seit November 2022. Analysten hatten einen weniger deutlichen Rückgang erwartet.

Weiterhin spielt der Schuldenstreit in den USA eine Rolle an den Finanzmärkten. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hatten am Wochenende einen Kompromiss vereinbart. Die geplante Aussetzung der Schuldenobergrenze soll bis 2025 gelten. Allerdings muss die Aussetzung noch von beiden Häusern des Kongresses beschlossen werden.

