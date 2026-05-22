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Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen

25.05.26 17:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Die stark gefallenen Rohölpreise stützten die Kurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,82 Prozent auf 126,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,10 Prozentpunkte auf 2,93 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen merklich nach.

Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat die Anleihekurse deutlich gestützt. Die stark gefallenen Ölpreise dämpften die Inflationsgefahren und die Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). An den Finanzmärkten wird aber weiterhin mit einer Leitzinserhöhung auf der nächsten Zinssitzung gerechnet.

US-Präsident Donald Trump hat Erwartungen an ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb er auf der Plattform Truth Social. Die Unsicherheit an den Finanzmärkten dürfte also hoch bleiben.

Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf sowie Außenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren.

Abgesehen von Neuigkeiten zu den Iran-Verhandlungen wird im weiteren Handel mit wenig Impulsen gerechnet. Schließlich wird in wichtigen europäischen Ländern der Pfingstmontag begangen und in der Eurozone standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA ist der Feiertag "Memorial Day"./jsl/la