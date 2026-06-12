DAX24.903 +1,1%Est506.236 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +6,8%Nas26.629 +2,9%Bitcoin57.564 +1,6%Euro1,1598 -0,1%Öl83,03 -4,3%Gold4.360 +3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX letztlich stark -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
USA und Iran einigen sich auf Abkommen - Teheran erwägt wohl Gebühren für Schiffe nach 60-Tage-Frist USA und Iran einigen sich auf Abkommen - Teheran erwägt wohl Gebühren für Schiffe nach 60-Tage-Frist
SpaceX-Umsatzexplosion? Elon Musk pulverisiert die Prognosen von Morgan Stanley SpaceX-Umsatzexplosion? Elon Musk pulverisiert die Prognosen von Morgan Stanley
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Iran-Einigung lässt Ölpreise sinken

15.06.26 17:37 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Zuvor haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Die Ölpreise gaben deutlich nach, was an den Finanzmärkten die Inflationssorgen dämpfte.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,39 Prozent auf 126,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,95 Prozent. Die Einigung zwischen den USA und dem Iran sorgt für eine höhere Risikobereitschaft der Anleger. Entsprechend gut war die Stimmung an den Aktienmärkten, während die Anleger einen Bogen um die Festverzinslichen machten.

"Die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten nimmt zu und die Energiepreise geben weiter nach", schreiben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Am Markt für Staatsanleihen haben die Anleger auch Zinsentscheidungen von großen Notenbanken im Blick, die in dieser Woche erwartet werden. Unter anderem wird die US-Notenbank Fed am Mittwoch über den Leitzins entscheiden. Bei der ersten Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird allgemein nicht mit einer Änderung beim Leitzins gerechnet./jkr/men