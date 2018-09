Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Schwache Industriedaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,30 Prozent auf 160,46 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,35 Prozent.

Schwache deutsche Industriedaten stützten die Anleihen. Die deutsche Industrie hat aufgrund einer schwächelnden Nachfrage aus dem Ausland im Juli erneut weniger Aufträge an Land gezogen. Für Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe, ist es eine offene Frage, inwieweit sich der Streit um Zölle in den Zahlen niedergeschlagen hat. "Möglicherweise fällt das zweite Halbjahr für die deutsche Volkswirtschaft holprig aus - holpriger jedenfalls als bislang angenommen."

Erneut gefallen sind die Renditen italienischer Staatsanleihen. Aus der italienischen Regierung hatte es zuletzt Signale für ein Entgegenkommen in Richtung EU bei den Haushaltsplänen gegeben. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel um 0,03 Prozentpunkte auf 3,06 Prozent.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA fielen uneinheitlich aus. So legte beispielsweise der viel beachtete Einkaufsmangerindex ISM für den Dienstleistungssektor im August überraschend deutlich zu. Der Indikator gilt als zuverlässiges Barometer für den in den USA besonders wichtigen Sektor. Die Beschäftigtenzahl in den USA ist hingegen laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP in der Privatwirtschaft im August weniger stark gestiegen als erwartet./jsl/jha/