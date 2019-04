Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Schwache Konjunkturdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestützt durch schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone deutlich gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,44 Prozent auf 165,70 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf minus 0,02 Prozent.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone trieben die Anleger in die als sicher geltenden Staatsanleihen. Das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland hatte sich im April überraschend eingetrübt. "Der Anstieg im März war also nur eine Eintagsfliege, der Abwärtstrend des Geschäftsklimas hält an", kommentierte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Internationaler Protektionismus und der Brexit belasteten. Der Indikator gilt als wichtigster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft.

Stärker noch als die deutschen Daten bewegte am Nachmittag Zahlen aus Belgien. Hier hatte sich das Geschäftsklima im Mai deutlich eingetrübt. Volkswirte hatten hingegen mit einer Stagnation gerechnet. Wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung Belgiens mit den beiden größten Euro-Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich gilt das dortige Unternehmensvertrauen als Indikator für den gesamten Euroraum./jsl/he