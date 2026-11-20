FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag angesichts der Schwäche an den Aktienmärkten deutlich zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,63 Prozent auf 122,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,30 Prozent.

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Die Hoffnung auf einen Stimmungsumschwung im zuletzt gebeutelten Technologiesektor durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. An der US-Technologiebörse Nasdaq geht die Talfahrt auch am Freitag weiter. Die als sicher geltenden Staatsanleihen waren angesichts der Schwäche der Aktienmärkte und der größten Verunsicherung als sichere Alternative gefragt.

Die Renditen deutscher Anleihen gaben dabei stärker nach als die französischer Papiere. Französische Anleihen litten zuletzt unter der hohen Staatsverschuldung und der politischen Instabilität.

Der Preisdruck in Deutschland bleibt unterdessen hoch. So beschleunigte sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Oktober unerwartet deutlich. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel verzögert auch auf die Verbraucherpreise aus. Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts des hohen Preisdrucks im gesamten Währungsraum ihre Leitzinsen im Dezember anheben wird.

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Die Experten der Landesbank Helaba halten jedoch die Erwartungen an künftige Zinserhöhungen durch die EZB für zu ambitioniert. "Die Inflation in der Eurozone ist zwar deutlich zu hoch, sie dürfte aber im Verlauf des kommenden Jahres dank niedrigerer Energiepreise und günstiger Basiseffekte zurückgehen", heißt es in einem Kommentar. "Zudem scheinen die Inflationserwartungen fest verankert zu sein."/jsl/he