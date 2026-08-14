Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

14.08.26 17:14 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,43 Prozent auf 124,46 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe legte auf 3,19 Prozent zu.

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Belastet wurden die Anleihen durch die zuletzt erneut gestiegenen Rohölpreise. Die weiter angespannte Lage im Nahen Osten sorgt für Verunsicherung und stützt die Inflationserwartungen. Kurz vor dem Verstreichen einer 60-tägigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran bleibt die Lage in der faktisch blockierten Straße von Hormus weiter angespannt. Eine nachhaltige Öffnung ist weiterhin nicht in Sicht.

Schwache Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten stützten die deutschen Anleihekurse nicht. Die US-Einzelhandelsumsätze sind im Juli unerwartet und merklich gefallen. Vor allem die sinkenden Benzinpreise hätten das Umsatzergebnis im Juli belastet, kommentierte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. "Ein nennenswerter Effekt wegen der Fußball-WM in den USA ist nicht zu konstatieren." Die Erwartung auf eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed dürfte weiter gedämpft werden. Zudem hat sich das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima im August unerwartet deutlich eingetrübt./jsl/he