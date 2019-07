Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,42 Prozent auf 172,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,31 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone kam es zu einem deutlichen Anstieg der Renditen.

Die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen den USA und China im Handelsstreit sorgte für etwas Entspannung, was die als sicher geltenden Anleihen belastete. Auf die Stimmung drückten zudem robuste Industriedaten aus der Eurozone. Im Mai war diese in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Gemeinschaft Frankreich deutlich stärker als erwartet gestiegen. Auch in Italien legte die Produktion stärker als erwartet zu.

Die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell stützten die Anleihen nicht. Dabei hatte er die Tür für eine baldige Leitzinssenkung weiter offen gelassen. "Die Unsicherheit um Handelskonflikte und Sorgen um die Weltwirtschaft lasteten zuletzt auf dem Ausblick für die US-Wirtschaft", sagte Powell am Mittwoch vor Vertretern des Repräsentantenhauses./jsl/he