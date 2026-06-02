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Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

03.06.26 17:50 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,42 Prozent auf 125,48 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,03 Prozent.

Deutlich gestiegene Erzeugerpreise verstärkten in der Eurozone die Inflationssorgen und belasteten die Anleihekurse. Bereits im Vormonat hatte es einen Preisschub gegeben, nachdem die Erzeugerpreise in den sieben Monaten zuvor jeweils gefallen waren. Die Folgen des Kriegs zwischen den USA und Israel sowie dem Iran hat die Energiepreise nach oben getrieben. Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. Eine Einigung ist weiter nicht absehbar und es kam erneut zu Feuergefechten. Dies stützte die Ölpreise.

Die Festverzinslichen reagieren stark auf die Ölpreisentwicklung. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind die Inflationserwartungen deutlich gestiegen. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche ihre Leitzinsen anheben wird. Jüngste Aussagen von EZB-Vertretern deuten auch in diese Richtung./jsl/jha/