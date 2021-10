Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste nach robusten US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Zuletzt fiel der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 169,76 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,19 Prozent. Auch in anderen Euroländern legten die Renditen zu.

Die Anleihen sind am Nachmittag deutlich unter Druck geraten. Verantwortlich waren robuste Konjunkturdaten aus den USA, die für eine verbesserte Stimmung an den Aktienmärkten sorgte. Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im September überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) notierte damit nur knapp unter seinem im Juli erreichten Rekordhoch. Das ISM begründete den jüngsten Anstieg mit nachlassenden Corona-Sorgen. Die Bürger würden wieder mehr reisen und ausgeben.

Konjunkturdaten aus der Eurozone lieferten keine größeren Impulse. So trübte sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im September erheblich ein. Der Einkaufsmanagerindex des Marktforschungsunternehmens IHS Markit gab laut einer zweiten Schätzung sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch für den Dienstleistungssektor deutlich nach. Für beide Indikatoren wurde die erste Schätzung leicht nach oben revidiert./jsl/he