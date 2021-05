Deutsche Anleihen drehen in die Gewinnzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Nach Kursverlusten im frühen Handel drehten sie am Nachmittag in die Gewinnzone und konnten zuletzt leicht zulegen. Der für die Kursentwicklung richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 168,93 Punkte.

Die Rendite der zehnjährige Bundesanleihe wurde am späten Nachmittag bei minus 0,11 Prozent gehandelt. Mit der Kursschwäche im frühen Handel konnte die Rendite zeitweise deutlich zulegen und erreichte im Tagesverlauf bei minus 0,076 Prozent den höchste Stand seit etwa zwei Jahren.

Am deutschen Rentenmarkt stand die Geldpolitik in den USA im Fokus. Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Analysten und Anleger dürften die Mitschrift nach Hinweisen durchforsten, ob innerhalb der Notenbank eine Diskussion über eine Begrenzung der Anleihekäufe begonnen hat. Zuletzt war die Inflation in den USA kräftig auf über vier Prozent gestiegen./jkr/he