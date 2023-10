Deutsche Anleihen drehen in die Verlustzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch zwischenzeitliche Gewinne nicht halten können und bis zum Abend in die Verlustzone gedreht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,26 Prozent auf 127,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,91 Prozent. Das Anfang Oktober erreichte 12-Jahres-Hoch von gut drei Prozent rückt damit wieder in Reichweite.

Die Bundeswertpapiere wechselten im Verlauf des Tages mehrfach die Richtung. Kursverluste zu Handelsbeginn wandelten sich zunächst zu Gewinnen, aus denen bis zum Abend wieder Kursverluste wurden. Grundsätzlich bleibt die Lage an den Finanzmärkten wegen des Krieges zwischen Hamas und Israel angespannt.

Nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen drohen die bisherigen diplomatischen Bemühungen zur Eindämmung des Konflikts zu scheitern. Ein für Mittwoch geplantes Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem jordanischen König Abdullah II., an dem auch Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi teilnehmen sollte, wurde abgesagt. Hamas, die Israel vor eineinhalb Wochen angegriffen hatte, rief für das Wochenende zu weltweiten Protesten auf.

Konjunkturdaten aus China hatten die allgemeine Marktstimmung am Morgen zunächst etwas aufhellen können. Die Volksrepublik ist im dritten Quartal um 4,9 Prozent im Jahresvergleich gewachsen. Das war etwas mehr als Analysten erwartet hatten.

Inflationsdaten aus der Eurozone für September lieferten das bereits bekannte Bild einer deutlichen Abschwächung der Teuerung. Vorläufige Daten wurden bestätigt. Das mittelfristige Preisziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent wird aber nach wie vor klar überschritten. Ob die Notenbank ihren Leitzins weiter anhebt, gilt aufgrund der konjunkturellen Abschwächung dennoch als fraglich./bgf/he