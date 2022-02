Deutsche Anleihen drehen in Gewinnzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag nach anfänglichen Kursverlusten gegen Mittag in die Gewinnzone gedreht. Zuletzt stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 166,02 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,20 Prozent. Am Montag war die Rendite mit 0,25 Prozent auf einen dreijährigen Höchststand gestiegen.

Am Markt wurden die Gewinne mit einer Gegenbewegung auf die teils deutlichen Verluste in den vergangenen Wochen begründet. Vor wenigen Wochen hatten zehnjährige Bundeswertpapiere noch negativ rentiert. Zinsauftrieb kommt jedoch von der Geldpolitik. Viele Notenbanken gehen derzeit mit Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation vor oder haben dies zumindest signalisiert. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) scheint perspektivisch auf eine straffere Ausrichtung zuzusteuern.

Starke Impulse gab es im Vormittagshandel allerdings nicht. Konjunkturdaten aus der ersten Reihe mit großer Marktrelevanz standen nicht auf dem Programm. Auch hielten sich Notenbanker mit prägnanten Äußerungen weitgehend zurück. An anderen europäischen Anleihemärkten, wo die Renditen in den vergangenen Tagen ebenfalls markant gestiegen sind, entspannte sich die Lage am Dienstag auch etwas./bgf/jsl/mis