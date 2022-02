Deutsche Anleihen erholen sich etwas von Vortagesverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag etwas von ihrem Kursrutsch am Vortag erholt. Bis zum Nachmittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,19 Prozent auf 164,74 Punkte. Zwischenzeitliche noch deutlichere Kursgewinne holten die Anleihen auf. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,29 Prozent. Am Vortag hatte die Rendite mit 0,30 Prozent den höchsten Stand seit Ende 2018 erreicht.

Zinsauftrieb kommt nach wie vor von der Geldpolitik, allerdings hat er im Euroraum etwas nachgelassen. Ein Grund dafür dürften Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) sein. Deren Präsidentin Christine Lagarde sagte in einem Zeitungsinterview, Zinsanhebungen würden bestehende Probleme nicht lösen, sondern vielmehr neue erzeugen, falls man zu rasch vorgehe. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte zuletzt die Gefahr angesprochen, dass Zinsanhebungen aufgrund externer Kostenschübe zusätzliche interne Probleme hervorrufen könnten.

Auch in den USA ist die Zinsdebatte in vollem Gang, wenn auch mit anderen Vorzeichen. So werden an den Märkten mittlerweile Zinsanhebungen auf jeder der in diesem Jahr verbleibenden geplanten sieben Zinssitzungen der US-Notenbank Fed für möglich gehalten. Auch ein großer Zinsschritt zum Auftakt der geldpolitischen Wende im März und sogar eine außerplanmäßige Straffung vor dem nächsten Sitzungstermin werden unter Marktteilnehmern diskutiert.

Hintergrund der Debatte ist die hohe Inflation in den USA, die nach Zahlen vom Donnerstag im Januar auf ein 40-Jahres-Hoch von 7,5 Prozent gestiegen ist. Die Entwicklung fiel stärker aus, als an den Märkten erwartet. Für die Kapitalmärkte bedeute der starke Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten, "dass sie mit stärkeren Gegenmaßnahmen der US-Notenbank rechnen müssen", merkte Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Deka an. "Die Anzahl der erwarteten Zinsanhebungen für die USA erhöhte sich auf sieben Schritte für dieses Jahr."/jsl/he