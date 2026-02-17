DAX25.159 +0,6%Est506.062 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +0,5%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.594 +1,1%Euro1,1834 -0,2%Öl67,56 +0,3%Gold4.922 +0,9%
Deutsche Anleihen: Erneut Gewinne - Fokus auf Industrie-Daten aus dem Euroraum

16.02.26 10:12 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas weiter zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 129,30 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,74 Prozent.

Damit setzte sich der jüngste Abwärtstrend der Renditen zu Wochenbeginn fort. Mittlerweile seien diese nachhaltig aus ihrem Seitwärtskanal ausgebrochen, der seit Dezember 2025 Bestand gehabt habe, schrieb Analyst Daniel Lenz von der DZ Bank. Als treibende Kraft hinter dieser Bewegung gilt dem Experten zufolge die gewachsene Unsicherheit, welche Auswirkungen die KI-Revolution für die Geschäftsmodelle etlicher Branchen und Unternehmen habe. Insofern hätten die Anleger zuletzt bei den als sicher geltenden Staatspapieren zugegriffen.

Derweil rechnen Beobachter angesichts von Feiertagen in den USA und einigen Ländern Asiens mit einem ruhigen Handelsgeschehen zum Wochenauftakt. Am späten Vormittag richten sich die Augen auf Daten zur Industrieproduktion im Euroraum für den Monat Dezember. Diese dürfte Analysen zufolge im Vergleich zum Vormonat geschrumpft sein./la/jsl/mis