Deutsche Anleihen: Erneut moderate Gewinne - Fokus auf US-Daten

10.02.26 10:45 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag an ihre moderaten Vortagesgewinne angeknüpft. Die Bewegungen hielten sich aber wie schon zu Wochenbeginn in Grenzen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 128,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,83 Prozent.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit insbesondere auf den US-Einzelhandelsumsatz im Dezember. Am Markt wird mit einem etwas geringeren Anstieg als im November gerechnet.

"Trotz eines Konsumklimas nahe dem Tiefpunkt zeigen die Auswertungen von Kreditkartenumsätzen ein solides Weihnachtsgeschäft", schrieb Analyst Sebastian Fellechner von der DZ Bank. Da zudem der "Cyber Monday" und damit der Start des Online-Weihnachtshandels in den Dezember gefallen sei, dürfte der Einzelhandelsumsatz spürbar zugelegt haben.

Veröffentlicht werden am Nachmittag auch die US-Importpreise für Dezember. Hier erwartet Fellechner einen Rückgang, der weniger auf Rabatte von Exporteuren als vielmehr auf den gefallenen Rohölpreis zurückzuführen sei.

Am grundlegenden Marktgeschehen jedoch dürften die US-Daten dem Experten zufolge kaum rütteln. Der sich weiter materialisierende und künftig absehbare Angebotsdruck am Anleihemarkt stehe für die Anleger derzeit zu sehr im Vordergrund. Denn die Märkte müssten ein stetig wachsendes Volumen an neuen Anleihen zur Finanzierung der Staatshaushalte absorbieren./la/jsl/mis