Deutsche Anleihen: Erneute Kursgewinne

10.02.26 17:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Die Bewegungen hielten sich aber wie schon zu Wochenbeginn in Grenzen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,22 Prozent auf 128,60 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,80 Prozent.

Es gab wenig klare Impulse. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze bewegten die Anleihen kaum. Die Umsätze stagnierten im Dezember zum Vormonat. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Die Märkte warten auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Am Freitag stehen zudem die Zahlen zu den Verbraucherpreisen an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed gegeben.

Am grundlegenden Marktgeschehen dürfte sich laut Experten zunächst wenig ändern. Der sich weiter materialisierende und künftig absehbare Angebotsdruck am Anleihemarkt stehe für die Anleger derzeit zu sehr im Vordergrund, schreibt Analyst Sebastian Fellechner von der DZ Bank. Denn die Märkte müssten ein stetig wachsendes Volumen an neuen Anleihen zur Finanzierung der Staatshaushalte absorbieren./jsl/he