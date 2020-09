Deutsche Anleihen: Erneute Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Mittwoch nach ihren deutlichen Kursgewinnen am Vortag erneut zugelegt. Im frühen Handel stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,09 Prozent auf 174,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,506 Prozent.

Die Anleihen profitierten von der anhaltenden Verunsicherung an den Finanzmärkten. Die Aktienmärkte waren zuletzt vor allem in den USA stark unter Druck geraten. Zuletzt sind zudem die Sorgen vor einem wieder stärkeren Aufflammen des Handelsstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten gewachsen.

Außerdem sorgt die gestiegene Wahrscheinlichkeit eines Brexits ohne Einigung für Kursgewinne bei den Anleihen. Die britische Regierung will am Mittwoch einen Gesetzesentwurf für Änderungen am bereits gültigen Brexit-Abkommen ins Parlament einbringen. Nordirland-Minister Brandon Lewis hatte am Dienstag im Unterhaus den verblüfften Abgeordneten bestätigt, dass das sogenannte Binnenmarktgesetz nicht nur einen Teil des Abkommens aushebeln, sondern sogar internationales Recht verletzen würde.

Kritiker fürchten, dass die britische Nachforderung zu einer gültigen Vereinbarung der Todesstoß für den anvisierten Handelsvertrag sein könnte. Ab diesem Mittwoch soll erneut über einen neuen Pakt verhandelt werden. Doch nun überschattet die britische Breitseite gegen den Austrittsvertrag diese achte Verhandlungsrunde. Die Kurse britischer Staatsanleihen legten erneut zu und profitierten von der Flucht in die Sicherheit.

Marktbewegende Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht./jsl/zb