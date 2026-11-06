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Deutsche Anleihen: Erneute Kursgewinne - Schwäche bei US-Aktien stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag gestützt durch die starken Kursverluste an den US-Aktienmärkten erneut zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 123,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,22 Prozent.

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Der Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor sorgt für Verunsicherung. Die als sicher geltenden Staatsanleihen profitieren. Die fragile Risikostimmung dürfte Bundesanleihen stützen, erwarten die Anleiheexperten der Commerzbank.

Besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die Industrie ist im September trotz Einschränkungen durch die Dürre und negativer Folgen der Kriege im Iran und der Ukraine überraschend weiter gewachsen. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat deutlich nach unten revidiert. Für die weitere Entwicklung der Industrieproduktion sind aus Sicht von Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die Auftragseingänge und der Auftragsbestand die entscheidenden Größen. Beide zeigten zuletzt eine freundliche Tendenz.

Die Finanzmärkte schauen insbesondere auf den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Ökonomen erwarten im Oktober überwiegend ein etwas stärkeres Beschäftigungswachstum als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote dürfte bei 4,2 Prozent verharren./jsl/jha/

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