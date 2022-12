Deutsche Anleihen geben deutlich nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch nach zwischenzeitlichen Gewinnen deutlich gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,66 Prozent auf 139,91 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 1,97 Prozent. In den übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen ebenfalls deutlich zu.

Am Rentenmarkt zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem die Kurse am Dienstag nach einem unerwartet deutlichen Rückgang der Inflation in den USA spürbar gestiegen waren. Die schwächere Inflation hat die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen verstärkt und die Renditen unter Druck gesetzt, was den Kursen im Gegenzug Auftrieb verlieh.

Im weiteren Handelsverlauf warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend auf dem Programm steht. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Fed den Leitzins nur noch um 0,50 Prozentpunkte anheben wird und nicht mehr wie zuletzt um 0,75 Prozentpunkte.

"In den letzten Wochen haben mehrere Fed-Mitglieder durchblicken lassen, dass sie auf dem letzten Zinsentscheid des Jahres eine Zinsanhebung um nur noch 0,50 Prozentpunkte für ausreichend halten", hieß es in einer Einschätzung der Dekabank. Ein unerwartet deutlicher Rückgang der US-Inflation im November dürften diese Einstellung bestätigt haben. Sie sank auf 7,1 Prozent, nach zuvor 7,7 Prozent.

Am Nachmittag werden zudem weitere Preisdaten aus den USA erwartet, die für Kursbewegung am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Entwicklung der Einfuhrpreise./jkr/mis