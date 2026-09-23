Deutsche Anleihen geben deutlich nach

23.09.26 17:25 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch deutlich gefallen. Bis zum Nachmittag haben sie die Verluste aus dem frühen Handel kräftig ausgeweitet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,71 Prozent auf 120,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 3,53 Prozent.

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Auch in den übrigen Ländern der Eurozone ging es mit den Renditen deutlich nach oben. Besonders stark fiel der Anstieg in Frankreich und Italien aus, nachdem zuvor die Renditen in den USA mit einer verstärkten Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed spürbar zugelegt hatten.

An den Finanzmärkten haben Anleger weiter die Ölpreise und die damit verbundenen Inflationserwartungen im Blick. In den vergangenen Handelstagen waren die Ölpreise tendenziell gesunken, was den Inflationsdruck gedämpft hatte. Zuletzt haben die Ölpreise aber wieder zugelegt, was die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank stützte.

Hinzu kamen Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed, die auf weiter steigende Leitzinsen hindeuten. Der Präsident der regionalen Notenbank von Richmond, Tom Barkin, geht davon aus, dass es einige Zeit dauern könne, bis die erhöhte Inflation sich wieder abschwächen werde. Er ließ jedoch offen, ob eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich sei. Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Boston, Susan Collins, sagte, dass ein "etwas restriktiverer Leitzins" dazu beitragen werde, dass die Inflation dauerhaft auf das Zielniveau zurückkehren werde./jkr/nas