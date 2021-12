Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich zu Handelsbeginn am Montag kaum von der Stelle bewegt. Nennenswerte Impulse gab es nach Weihnachten zunächst nicht. Am Morgen büßte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future anfängliche moderate Gewinne ein und gab zuletzt um 0,04 Prozent auf 172,46 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,25 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten der Eurozone hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

In der letzten Handelswoche des Jahres stehen nur wenige beachtenswerte Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Damit könnten sich die Anleger verstärkt am Aktienmarkt orientierten. Dort richtet sich die Aufmerksamkeit unter andrem auf die Frage, welche Auswirkungen die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in vielen Ländern der Welt auf die wirtschaftlichen Aktivitäten hat.

/la/mis