Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel leicht gesunken. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,15 Prozent auf 133,41 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,42 Prozent.

Preisdaten aus Frankreich zeigten am Morgen einen weiteren Rückgang der Inflationsrate. Im weiteren Tagesverlauf stehen auch Kennzahlen zur Preisentwicklung in der gesamten Eurozone auf dem Programm. Hier wird am Markt ebenfalls mit einem Rückgang der Inflationsrate gerechnet.

"Die heutige Veröffentlichung der Kerninflation für den Euroraum birgt das Potenzial für eine Überraschung nach unten", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Zuletzt hatten zahlreiche Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich gemacht, dass der Kampf gegen die hohe Inflation fortgesetzt wird und eine weitere Zinserhöhung im Juli anstehen dürfte./jkr/bgf/stk