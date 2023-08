Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gefallen. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach Kursgewinnen am Freitag. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 132,18 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug auf 2,55 Prozent.

Am Freitag hatte ein unerwartet schwacher Anstieg der Beschäftigung in den USA die Spekulation auf weiter steigenden Zinsen in den USA einen Dämpfer ersetzt. Unsicherheit bleibt gleichwohl, denn die gestiegenen Löhne signalisieren zusätzliche Inflationsrisiken.

Die Renditen von US-Anleihen waren insgesamt aber unter Druck geraten, was auch allgemein für Druck auf die Renditen von Staatsanleihen sorgte.

Zum Start in die neue Woche dürfte die Nervosität zunächst erhöht bleiben, hieß es in einem Marktkommentar der Dekabank. An den Finanzmärkten ist die Zinsentwicklung in den USA weiter das bestimmende Thema. Im Verlauf der Woche werden Daten zur Preisentwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt erwartet. Am Markt wird für Juli zwar mit einem Anstieg der US-Inflation gerechnet. Der Anstieg dürfte aber nach Einschätzung von Experten nur vorübergehend sein.

Zudem liegt die Inflationsrate in den USA deutlich niedriger als in der Eurozone . Zusammen mit dem zuletzt schwächeren Anstieg der Beschäftigung dürfte dies die Spekulation auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA verstärken, heißt es von Marktbeobachtern./jkr/mis