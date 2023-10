Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel leicht gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,16 Prozent auf 128,51 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,84 Prozent.

Nach deutlichen Kursbewegungen im Verlauf der Handelswoche haben sich die Kurse der Bundesanleihen vorerst stabilisiert. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt und einer leichten Gegenbewegung nach deutlichen Kursgewinnen am Vortag. Erst im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen.

"Heute dürfte der Fokus wieder auf die USA gerichtet sein, insbesondere auf die Konsumdaten und deren Preisdeflator", hieß es in einem Morgenkommentar der Commerzbank-Anleiheexperten. Diese Daten zur Preisentwicklung werden von der US-Notenbank Fed stark beachtet. Außerdem werden am Nachmittag Daten zur Stimmung der Verbraucher in den USA erwartet./jkr/zb