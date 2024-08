Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gesunken. Ein unerwartet starker Rückgang der Inflation in führenden Euro-Staaten und eine damit verbundene verstärkte Spekulation auf weiter sinkende Zinsen konnte den Bundesanleihen nur zeitweise Auftrieb verliehen.

Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future ging am späten Nachmittag um 0,07 Prozent auf 133,90 Punkten zurück. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,28 Prozent.

Im Tagesverlauf hatten die Kurse der Bundesanleihen zeitweise deutlich zugelegt, nachdem bekannt geworden war, dass die Inflation in Deutschland und in Spanien im August unerwartet stark gesunken ist. In Deutschland fiel die Inflationsrate auf 1,9 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. Dies schürte die Spekulation auf eine weitere Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank im September.

Am Nachmittag setzte dann aber eine Gegenbewegung am Markt für deutsche Anleihen ein. In den USA waren Konjunkturdaten besser als erwartet ausgefallen. Im zweiten Quartal ist die US-Wirtschaft stärker als erwartet gewachsen, was eine allgemein freundliche Stimmung an den Börsen stützte, während Anleger eher einen Bogen um festverzinslichen Papiere machten./jkr/he