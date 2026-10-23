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Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag wieder etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,16 Prozent auf 122,13 Punkte. Am Vortag hatte er im Zuge der Schwäche an den Aktienmärkten und der Unsicherheit mit Blick auf Frankreich kräftig zugelegt. Zum Wochenschluss kam es zu einer kleinen Gegenreaktion. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg entsprechend auf 3,34 Prozent.

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Am Freitag richtete sich der Fokus auf Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und aus den beiden größten Mitgliedsländern. Dabei überraschte Frankreich negativ, was die Verluste am Anleihenmarkt in Grenzen hielt.

In Frankreich rutschten die Teilindikatoren für die Industrie und den Dienstleistungsbereich für den laufenden Monat unerwartet unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert. "Diese Stimmungsdaten werden die Befürchtungen verstärken, dass politische Unsicherheit und Volatilität am Anleihemarkt die Konjunktur in Frankreich - und in der gesamten Eurozone - bremsen, indem sie das Vertrauen belasten und die finanziellen Rahmenbedingungen verschärfen", sagte Claus Vistesen, der für die Eurozone zuständige Chefvolkswirt von Pantheon Macroeconomics./la/he

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