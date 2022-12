Deutsche Anleihen geben etwas weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben ihre Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Am Freitagvormittag gab der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 135,25 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,35 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten im Euroraum verlief der Handel zunächst ruhig.

Kurz vor Weihnachten könnten die Anleihekurse im Handelsverlauf von Konjunkturdaten bewegt werden. Auf der Agenda stehen zunächst die zweite Schätzung für das spanische Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal und Daten zur Wirtschaftsstimmung in Italien. Am Nachmittag dann rücken mit Blick auf die USA unter anderem Angaben zum privaten Einkommen, den Konsumausgaben und Preisdaten in den Fokus. Veröffentlicht wird der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE, den die US-Notenbank gegenüber dem bekannteren Verbraucherpreisindex CPI bevorzugt./la/mis