Deutsche Anleihen geben im frühen Handel nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in Deutschland gesunken. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,27 Prozent auf 134,41 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,33 Prozent.

Am Markt warteten die Anleger gespannt auf Daten zur Preisentwicklung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone . Die Daten stehen am Nachmittag auf dem Programm. Erste Kennzahlen aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden bereits am Morgen veröffentlicht. Sie deuten darauf hin, dass sich die Inflation im Juni wieder verstärkt hat.

Die Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone folgen am Freitag. Die Anleger erhoffen sich durch die Preisdaten Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung in der Eurozone. Zuletzt hatten zahlreiche Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich gemacht, dass der Kampf gegen die hohe Inflation fortgesetzt wird. Allgemein wird fest mit einer weiteren Zinserhöhung im Juli gerechnet./jkr/jha/