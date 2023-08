Deutsche Anleihen geben im frühen Handel nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gesunken. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,28 Prozent auf 132,13 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,55 Prozent.

Bereits am Vortag hatte sich die anfängliche Kursstärke bei Bundesanleihen im Zuge einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten nach dem Entzug der Top-Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch fast komplett umgekehrt. Am Morgen setzte sich die Abwärtsbewegung vom Vorabend fort, wobei Analysten der Commerzbank auf die Entwicklung der US-Anleihen hinwiesen. Deren Kurse waren am Mittwoch gesunken.

Im weiteren Tagesverlauf haben die Anleger an den Anleihemärkten vor allem die Zinsentscheidung der britischen Notenbank im Blick, die im Mittagshandel erwartet wird. Es wird allgemein mit einer weiteren Zinserhöhung der Bank of England im Kampf gegen die hohe Inflation gerechnet./jkr/jha/