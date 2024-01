Deutsche Anleihen geben im Kurs etwas weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben zu Beginn der neuen Woche etwas nachgegeben und damit an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Montag um 0,05 Prozent auf 135,40 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,18 Prozent. Insgesamt hielten sich die Anleger vor wichtigen US-Inflationsdaten zurück, die am Donnerstag veröffentlicht werden.

Konjunkturdaten aus Deutschland lieferten am Montag ein gemischtes Bild. So erhielt die Industrie im November zwar nach einem sehr schwachen Vormonat wieder etwas mehr Aufträge. Die Bestellungen stiegen jedoch nicht so stark wie von Analysten im Schnitt erhofft. Der deutsche Außenhandel zog derweil im November deutlich an.

Unter dem Strich zeigte sich Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank enttäuscht: "Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben trübe." Das weltwirtschaftliche Umfeld sei schwach und das Umfeld für anziehende Investitionen ungünstig. Dies manifestiere sich in einem schon seit längerem anhaltenden schwachen Auftragseingang./la/jkr/men