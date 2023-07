Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag leicht gesunken und haben ihre Gewinnserie damit zunächst nicht fortgesetzt. Gegen Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 133,10 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,44 Prozent.

Im Verlauf der Woche waren die Renditen von Bundesanleihen und vielen anderen Staatspapieren deutlich gesunken. Als Ursache gilt die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen in den USA, nachdem sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt unerwartet deutlich abgeschwächt hat. Am Markt wird zwar mit einer Zinsanhebung auf der nächsten Zinssitzung der Federal Reserve Ende Juli gerechnet. Zinsschritte darüber hinaus werden aber zunehmend in Zweifel gezogen.

So hatte am Donnerstag der für seine straffe geldpolitische Haltung bekannte Fed-Direktor Christopher Waller gesagt, die übernächste Zinssitzung im September sei "live". Das bedeutet soviel wie, die Entscheidung sei offen. An den Finanzmärkten ist aktuell nur eine Anhebung im Juli nahezu vollständig eingepreist.

Am Nachmittag stehen in den USA Daten zu den Importpreisen auf dem Programm. Die Zahlen dürften darauf hindeuten, dass sich die allgemeine Teuerung weiter abschwächt. Außerdem veröffentlicht die Uni Michigan ihr Konsumklima, das auch aktuelle Inflationserwartungen der Verbraucher beinhaltet./bgf/jkr/men