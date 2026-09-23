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Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gesunken. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 121,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,46 Prozent.

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Zum Handelsauftakt hatte zunächst ein weiterer Rückgang der Ölpreise die Inflationssorgen gedämpft und den Kursen der Bundesanleihen etwas Auftrieb verliehen. Zuletzt trat der Preis für Rohöl der Sorte Brent allerdings auf der Stelle. Die Bundesanleihen gaben die frühen Gewinne wieder ab.

An den Finanzmärkten bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten eines der bestimmenden Themen. Analysten der Dekabank haben die Gespräche zwischen US-amerikanischen und iranischen Vertretern am Rande der UN-Vollversammlung als konstruktiv beschrieben. Allerdings hätten die Treffen bislang keine konkreten Ergebnisse geliefert und die Ölpreise vorerst nicht weiter gedrückt.

Belastet wurden die Kurse der Bundesanleihen im frühen Handel auch durch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland. Im September hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager deutlich stärker als erwartet verbessert. In den Industriebetrieben trübte sich die Stimmung hingegen leicht ein, was am Markt aber in etwa erwartet worden war./jkr/jha/

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