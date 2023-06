Deutsche Anleihen geben moderat nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag bis zum Mittag im Kurs moderat gefallen. Zuletzt gab der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 135,72 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,29 Prozent.

Leichten Druck auf sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere übte die Verabschiedung des Kompromisses im US-Schuldenstreit aus. Nachdem der Gesetzentwurf das Repräsentantenhaus passiert hat, muss noch der Senat zustimmen. Die Zeit drängt, da den USA laut Finanzministerin Janet Yellen schon am 5. Juni die Zahlungsunfähigkeit droht.

Konjunkturdaten aus der Eurozone betätigten das aktuelle Bild: Während die Stimmung in den Industriebetrieben schlecht bleibt, geht die Inflation deutlich zurück. Im Mai fiel die Inflationsrate von 7,0 auf 6,1 Prozent. Es ist die niedrigste Rate seit mehr als einem Jahr. Da die Teuerung jedoch immer noch ungewöhnlich hoch ist, erwarten Ökonomen weitere Zinsanhebungen. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, rechnet mit zwei weiteren Anhebungen um je 0,25 Prozentpunkte. "Danach dürfte die EZB in den Pausierungsmodus gehen."

In den USA liefern am Nachmittag Beschäftigungszahlen des Dienstleisters ADP einen Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung. Zudem wird der ISM-Indikator für das verarbeitende Gewerbe bekannt gegeben, der als gute Richtschnur für die wirtschaftliche Lage gilt./bgf/la/stk