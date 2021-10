Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Freitag gesunken. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,17 Prozent auf 169,54 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,17 Prozent. Das am Dienstag erreichte Fünfmonatshoch von minus 0,09 Prozent ist damit weiter außer Sichtweite geraten.

Belastet wurden deutsche Staatspapiere durch eine allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten, die für eine geringere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Bundesanleihen sorgte. Konjunkturdaten aus den USA waren am Nachmittag widersprüchlich ausgefallen und konnten den Kursen am Rentenmarkt keine neue Richtung geben.

Im September überraschte der amerikanische Einzelhandel zwar mit einem Umsatzplus. Im Monatsvergleich legten die Erlöse um 0,7 Prozent zu, während Analysten mit einem leichten Rückgang gerechnet hatten. Dagegen hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen in der Region New York unerwartet stark eingetrübt./jkr/he