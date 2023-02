Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Freitag gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,28 Prozent auf 135,91 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,37 Prozent. In der zweijährigen Laufzeit stieg die Rendite der deutschen Bundesanleihen bis auf 2,74 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2008.

In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen mehr oder weniger deutlich zu. Am Nachmittag hatte das Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, im Rahmen einer Live-Fragerunde auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gesagt, dass die Leitzinsen so lange hoch bleiben würden, bis es robuste Belege dafür gebe, dass die Inflation wieder zum anvisierten Ziel von zwei Prozent zurückkehre.

Insgesamt verlief der Handel am deutschen Anleihemarkt kurz vor dem Wochenende ohne größere Impulse. Für etwas Belastung bei den festverzinslichen Papieren sorgten am Nachmittag besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA. Im Februar erreichte das Konsumklima in den USA den besten Wert seit einem Jahr./jkr/he