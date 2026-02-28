DAX24.800 -1,9%Est506.005 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +4,4%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,2%Euro1,1707 -0,6%Öl78,81 +8,7%Gold5.397 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 starten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa, TUI, Ölpreis, Goldpreis, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Roche-Aktie: Pharmariese erzielt klinischen Erfolg mit Multiple-Sklerose-Medikament Roche-Aktie: Pharmariese erzielt klinischen Erfolg mit Multiple-Sklerose-Medikament
Gold legt nach Nahost-Eskalation deutlich zu - Öl mit Kurssprung Gold legt nach Nahost-Eskalation deutlich zu - Öl mit Kurssprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen geben nach

02.03.26 10:05 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Eskalation des Iran-Konflikts und deutliche Kursverluste an den Aktienmärkten haben den Kursen deutscher Staatsanleihen keinen Auftrieb verliehen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Montagmorgen um 0,13 Prozent auf 130,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,65 Prozent. Auch bei den Anleihen der übrigen Länder aus der Eurozone gaben die Kurse zumeist nach, während es für die Renditen etwas nach oben ging.

Wer­bung

Der Iran-Konflikt konnte damit die Anleger nicht verstärkt in Bundesanleihen locken, die als vergleichsweise sicher gelten. Am Wochenende hatten Israel und die USA den Iran angegriffen und dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes Ajatollah Ali Chamenei getötet. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ein, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels.

"Der Angriff von Israel und den USA auf den Iran war vielfach erwartet worden", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. "Entsprechend moderat sind die bisherigen Kursreaktionen."/jkr/la/stw