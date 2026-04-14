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Deutsche Anleihen geben nach

15.04.26 17:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken. Bis zum späten Nachmittag gab der richtungweisende Euro-Bund-Future seine Kursgewinne vom Vortag wieder nahezu komplett ab. Zuletzt fiel er um 0,19 Prozent auf 125,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 3,04 Prozent.

Im Fokus bleiben die Entwicklungen im Nahost-Krieg. Am Dienstag hätten Staatsanleihen noch von der Aussicht auf weitere Gespräche zwischen den USA und dem Iran profitiert, schrieb Analyst Christian Arnold von der DZ Bank. Denn die Inflationssorgen waren vor diesem Hintergrund ein Stück weit abgeebbt, was die Renditen belastet und die Kurse entsprechend angetrieben hatte.

Zuletzt scheinen aber neue Drohungen die Waffenruhe im Iran-Krieg zu gefährden. Irans Militärführung hat angesichts der US-Seeblockade eine Wiederaufnahme von Angriffen ins Spiel gebracht. Nach Angaben des US-Militärs konnte die Blockade der Straße von Hormus für iranische Tanker und Handelsschiffe bisher durchgesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund traten Konjunkturdaten in den Hintergrund und konnten dem Markt keine neue Richtung geben. In den USA war der Empire-State-Index des laufenden Monats, ein Stimmungsbarometer des Verarbeitenden Gewerbes der Region New York, trotz des Iran-Kriegs unerwartet stark gestiegen./jkr/he