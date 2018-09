Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,15 Prozent auf 158,81 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,47 Prozent.

Händlern zufolge lockte das aktuelle Ifo-Geschäftsklima die Anleger etwas aus den als sicher geltenden Staatspapieren. Zwar ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im September leicht gesunken, Analysten hatten aber einen stärkeren Rückgang erwartet.

In Italien kam es unterdessen einmal mehr zu einem deutlichen Anstieg der Renditen. Wie bereits in der vergangenen Woche steht die Haushaltsplanung der Regierung in Rom weiter im Fokus der Anleger./tos/jkr/fba