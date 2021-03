Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind vor dem Wochenende unter Druck geraten. Händler nannten die gute Aktienmarktstimmung als Hauptgrund. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Freitagmittag um 0,19 Prozent auf 172,12 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,35 Prozent.

Neben der guten Stimmung an den Aktienmärkten setzte die positive Unternehmensstimmung in Deutschland sicheren Anlagen zu. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, stieg im März überraschend deutlich an und erreichte den höchsten Stand seit Mitte 2019. Beobachter dämpften jedoch die Erwartungen: Die jüngste Ausweitung der Corona-Beschränkungen mache eine nachhaltige Erholung der Konjunktur bis zur zweiten Jahreshälfte unwahrscheinlich, erklärte das Analysehaus Capital Economics.

Am Nachmittag werden in den USA Daten zum privaten Verbrauch und zu den Haushaltseinkommen veröffentlicht. Zudem gibt die Uni Michigan ihr Konsumklima bekannt./bgf/jkr/jha/