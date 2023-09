Deutsche Anleihen geben nach - Japanische Anleihen unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Bis zum späten Nachmittag sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 130,68 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,63 Prozent.

Der Anleihehandel in Europa fiel überwiegend ruhig aus. Produktionsdaten aus der Industrie in Italien fielen schwach aus, sie bewegten die Kurse am Rentenmarkt aber nicht nennenswert. In den USA wurden am Nachmittag keine wichtigen Daten veröffentlicht.

Im Laufe der Woche rückt die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Mittelpunkt. Die Notenbank will am Donnerstag entscheiden, ob sie ihre Leitzinsen zwecks Bekämpfung der hohen Inflation weiter erhöht. Eine knappe Mehrheit von Analysten rechnet mit einer Zinspause.

Kräftig unter Druck standen japanische Staatsanleihen. Im Umkehrschluss stieg die Rendite zehnjähriger Papiere auf rund 0,7 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit 2014. Auslöser waren Bemerkungen von Notenbankchef Kazuo Ueda vom Wochenende, die an den Märkten als Hinweis auf eine perspektivische Zinsanhebung gedeutet wurden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Notenbanken hält die Bank of Japan bisher an ihrer außergewöhnlich lockeren Geldpolitik fest. Ueda sagte am Wochenende in einem Zeitungsinterview, zum Jahreswechsel könnten genügend Informationen vorliegen, um zu beurteilen, ob die Löhne und Gehälter weitere steigen. Letzteres gilt als Voraussetzung, dass die Zentralbank die bereits erhöhte Inflation nicht länger als nur übergangsweises Phänomen betrachtet. In diesem Fall könnten erste Zinsanhebungen folgen./jsl/jha/