Deutsche Anleihen geben nach - Renditen in Großbritannien steigen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel leicht um 0,11 Prozent auf 133,43 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,37 Prozent.

Die Kursbewegungen hielten sich in Grenzen. Die Anleger warten auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA. Am frühen Nachmittag stehen Daten zur Preisentwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt auf dem Programm, die Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern. Es wird damit gerechnet, dass sich die Inflation in den USA zu Beginn des Jahres abgeschwächt hat.

Experten erwarten einen Rückgang der US-Inflationsrate im Januar unter die Marke von drei Prozent. Allerdings liegt die Teuerung auch damit weiter über der von der US-Notenbank anvisierten Zielmarke von zwei Prozent.

Die Renditen von britischen Staatsanleihen sind am Morgen gestiegen. Ende vergangenen Jahres ist die Arbeitslosigkeit in Großbritannien gesunken, wie aus neuen Zahlen hervorgeht. Die Löhne legten stärker zu als am Markt erwartet worden war./jkr/bgf/jha/