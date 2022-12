Deutsche Anleihen geben vor US-Zinsentscheid leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch bei volatilem Handel leicht nachgegeben. Bis zum Abend fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 140,48 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 1,93 Prozent.

Der Handel am Rentenmarkt verlief unter dem Strich richtungslos. Während die Papiere am Vormittag deutlich unter Druck gerieten, glichen sie die Verluste bis zum Abend fast vollständig aus. Unterstützung kam am Nachmittag durch Preisdaten aus den USA, die abermals auf eine rückläufige Inflationsdynamik hinwiesen. Dies nimmt etwas Druck von der US-Notenbank, gegen die hohe Teuerung mit ungewöhnlich kräftigen Zinsanhebungen vorzugehen.

Schon am Abend dürfte die Federal Reserve ihr Straffungstempo verlangsamen. Fachleute rechnen für die Sitzung des geldpolitischen Ausschusses mit einer Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte. In den vergangenen Monaten hatte die Fed ihre Leitzinsen um jeweils 0,75 Punkte angehoben. Aktuell liegt der Leitzins in einer Spanne von 3,75 bis 4,0 Prozent. Diese Spanne dürfte sich in den kommenden Monaten der 5-Prozent-Marke nähern, wird an den Märkten erwartet.