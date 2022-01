Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag die Talfahrt der vergangenen Tage fortgesetzt. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future aber nur leicht, um 0,05 Prozent auf 170,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,06 Prozent.

Seit Mitte Dezember zeigt die Kurstendenz am deutschen Anleihemarkt nach unten. Die US-Notenbank Fed hat mittlerweile auf den anhaltenden Inflationsdruck reagiert und Zinserhöhungen für das laufende Jahr signalisiert. Die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA sorgt an den internationalen Anleihemärkten generell für steigende Renditen, während die Kurse im Gegenzug immer stärker unter Druck geraten.

Vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung der Geldpolitik in den USA rücken Daten vom US-Arbeitsmarkt in den Fokus, die am Nachmittag erwartet werden. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Dezember dürfte Aufschluss über die Lage der Beschäftigung sowie über die Entwicklung der Löhne und Gehälter geben. Sollten die US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen übertreffen, könnten die Zinssorgen weiter zunehmen und die Stimmung an den Finanzmärkten belasten./jkr/jha/