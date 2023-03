Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit weiteren Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 135,84 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,30 Prozent.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das am Morgen veröffentlichte GfK-Konsumklima für Deutschland hellte sich leicht auf. Die Marktforscher sprachen von einer fortgesetzten Erholung, allerdings mit nachlassender Dynamik. Während die zuletzt gesunkenen Energiepreise für Entlastung sorgten, wird der Verbrauch nach wie vor durch die hohe Inflation belastet.

In den Vereinigten Staaten stehen am Nachmittag Daten vom Immobilienmarkt an. Aus den Notenbanken wollen sich einige Redner zu Wort melden, darunter die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel./bgf/jkr/mis