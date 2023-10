Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit weiteren Kursverlusten in den Tag gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,29 Prozent auf 127,42 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,94 Prozent. Sie nähert sich damit wieder dem Anfang Oktober markierten 12-Jahres-Hoch von gut drei Prozent.

Fachleute erklären die wieder höheren Kapitalmarktzinsen vor allem mit den höheren Erdölpreisen. "Mit den erhöhten Ölpreisen und den zuletzt noch soliden Konjunkturzahlen sind auch die Inflationserwartungen gestiegen", heißt es in einem Kommentar von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Entsprechend schwierig sei das Umfeld am Rentenmarkt.

An Konjunkturdaten dürften im Tagesverlauf Zahlen aus den USA Beachtung finden. Es werden unter anderem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt erwartet. Aus den Reihen der US-Notenbank Fed äußert sich am Abend der Vorsitzende Jerome Powell auf einer Diskussionsrunde in New York. Thema ist der wirtschaftliche Ausblick./bgf/stk