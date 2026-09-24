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Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag weiter gesunken. Bis zum Nachmittag haben sie die leichten Verluste aus dem frühen Handel deutlich ausgebaut. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,54 Prozent auf 119,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 3,60 Prozent.

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Weiter steigende Ölpreise haben die Inflationssorgen der Anleger geschürt und die Renditen an den Anleihemärkten gestützt. Im Nachmittagshandel haben die Ölpreise die Gewinne aus dem frühen Handel deutlich ausgebaut. Neben den Bundesanleihen ging es auch mit den Renditen den übrigen Ländern der Eurozone nach oben.

Belastet wurden die Kurse der Bundesanleihen auch durch überraschend starke Konjunkturdaten aus Deutschland. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone hat sich die Stimmung in den Unternehmen weiter aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima für September ist besser als am Markt erwartet ausgefallen./jkr/nas

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