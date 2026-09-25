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Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen und haben damit an die Kursverluste der vergangenen Tage angeknüpft. Nachdem sie im frühen Handel noch etwas zulegen konnten, ging es seit dem Nachmittag wieder nach unten. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gab um 0,13 Prozent auf 119,53 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 3,62 Prozent.

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"Die Zinserhöhungserwartungen haben in den letzten Tagen weiter zugenommen. Das gilt im Hinblick auf die EZB, aber auch bezüglich der Fed, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Solide Konjunkturindikatoren hätten dazu beigetragen, ebenso wie das weiterhin hohe Niveau der Energiepreise.

Zudem hätten sich Notenbanker beiderseits des Atlantiks für weitere geldpolitische Straffungsschritte ausgesprochen, heißt es weiter bei der Helaba. Dies habe die Renditen zuletzt kräftig nach oben getrieben./jkr/nas

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